Москва приглашает отправиться в "Путешествие в Рождество"

Новогодний фестиваль "Путешествие в Рождество" стал началом рождественских гуляний в российской столице. Новогодние праздничные мероприятия в Москве продлятся с 13 декабря по 12 января.

В Москве стартовал ежегодный новогодний фестиваль "Путешествие в Рождество". Сегодня по всему городу открываются тематические площадки, посвященные новогодним и рождественским праздникам. В этом году гостей ожидает обширная культурная программа: зимние игры и спортивные тренировки, рождественские ярмарки, новогодние угощения и мастер-классы.

В Камергерском переулке откроет двери "Домик добра", где посетившие его гости смогут узнать о работе благотворительных организаций, поучаствовать в интересных сессиях и конкурсах, шахматном турнире, мастер-классах и благотворительных акциях.

Большая Рождественская ярмарка начинает работу на Манежной площади. Гостей ждут незабываемые впечатления и интересные новогодние покупки. На ярмарке можно будет послушать волшебные сказки, отправить письма с помощью Рождественской почты, собственноручно сделать сладкие угощения, приобрести новогодние сувениры и различные виды зимних поделок и изделий.

Отдельно стоит отметить ледовые шоу. Посетителям "Ледового театра" представят сказочные новогодние ледовые балеты и уникальные шоу, поставленные Евгением Плющенко: "Лебединое озеро", "Снежный король" и "Короли и Королевы льда", пишет ТАСС.