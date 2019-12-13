Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
13 ДЕК, 22:31 МСК
USD (ЦБ)    62,5544
EUR (ЦБ)    69,8608

13 ДЕК, 22:31 МСК
USD (ЦБ)    62,5544
EUR (ЦБ)    69,8608

Москва приглашает отправиться в "Путешествие в Рождество"

13.12.2019 21:23
Комментарии
Москва приглашает отправиться в "Путешествие в Рождество"

Новогодний фестиваль "Путешествие в Рождество" стал началом рождественских гуляний в российской столице. Новогодние праздничные мероприятия в Москве продлятся с 13 декабря по 12 января.

В Москве стартовал ежегодный новогодний фестиваль "Путешествие в Рождество". Сегодня по всему городу открываются тематические площадки, посвященные новогодним и рождественским праздникам. В этом году гостей ожидает обширная культурная программа: зимние игры и спортивные тренировки, рождественские ярмарки, новогодние угощения и мастер-классы.

В Камергерском переулке откроет двери "Домик добра", где посетившие его гости смогут узнать о работе благотворительных организаций, поучаствовать в интересных сессиях и конкурсах, шахматном турнире, мастер-классах и благотворительных акциях.

Большая Рождественская ярмарка начинает работу на Манежной площади. Гостей ждут незабываемые впечатления и интересные новогодние покупки. На ярмарке можно будет послушать волшебные сказки, отправить письма с помощью Рождественской почты, собственноручно сделать сладкие угощения, приобрести новогодние сувениры и различные виды зимних поделок и изделий.

Отдельно стоит отметить ледовые шоу. Посетителям "Ледового театра" представят сказочные новогодние ледовые балеты и уникальные шоу, поставленные Евгением Плющенко: "Лебединое озеро", "Снежный король" и "Короли и Королевы льда", пишет ТАСС.

Комментировать (без регистрации)
В России выбирают лучшего Деда Мороза
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Колесо, которое мы не выбирали. Как стать из белки человеком?

Колесо, которое мы не выбирали. Как стать из белки человеком?
Бизнес и психология

Денежные переводы заморозят. Что предлагают банки для борьбы с мошенниками

Денежные переводы заморозят. Что предлагают банки для борьбы с мошенниками
Экономика

Население России стремительно сокращается. Почему это происходит?

Население России стремительно сокращается. Почему это происходит?
События и факты

«Россияне переходят на более дешевые продукты». Почему мы стали питаться хуже

«Россияне переходят на более дешевые продукты». Почему мы стали питаться хуже
Экономика 1

Гол в морские ворота. Как Россия направляет грузопотоки в обход портов стран Балтии и Украины?

Гол в морские ворота. Как Россия направляет грузопотоки в обход портов стран Балтии и Украины?
Экономика

Меркель капитулировала. Ответит ли Германия на санкции США против «Северного потока-2»?

Меркель капитулировала. Ответит ли Германия на санкции США против «Северного потока-2»?
Политика

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в России открывали новые заводы, мегафермы, залежи нефти и турсезоны?

ТОП-10 достижений недели: как в России открывали новые заводы, мегафермы, залежи нефти и турсезоны?

В Новосибирске открыли первый в Сибири центр позитронно-эмиссионной томографии за 1,2 млрд рублей

В Новосибирске открыли первый в Сибири центр позитронно-эмиссионной томографии за 1,2 млрд рублей

В Ульяновске началось строительство нового гофрозавода за 2,5 млрд рублей

В Ульяновске началось строительство нового гофрозавода за 2,5 млрд рублей

В Липецке открыли новый завод по переработке кофе

В Липецке открыли новый завод по переработке кофе

Новости дня

21:47 Сон может увеличить риск инсульта до 85 процентов Сон может увеличить риск инсульта до 85 процентов
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
20:59 Самый глубокий в мире сухопутный каньон обнаружен под Антарктическим ледником Самый глубокий в мире сухопутный каньон обнаружен под Антарктическим ледником
19:54 Почему некоторые животные едят камни? Почему некоторые животные едят камни?
19:41 Путин назвал нынешние меры поддержки рождаемости "недостаточными" Путин назвал нынешние меры поддержки рождаемости "недостаточными"
19:19 В Вене стартовал раунд переговоров России и Украины по транзиту газа В Вене стартовал раунд переговоров России и Украины по транзиту газа
18:54 Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьер-министра Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьер-министра
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
18:37 В Госдуме прокомментировали снижение ключевой ставки В Госдуме прокомментировали снижение ключевой ставки

Узнай, страна!

17:38 ТОП-10 достижений недели: как в России открывали новые заводы, мегафермы, залежи нефти и турсезоны? ТОП-10 достижений недели: как в России открывали новые заводы, мегафермы, залежи нефти и турсезоны?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
11 ДЕК, 15:55 Семь раз отмерь, один – проконтролируй Семь раз отмерь, один – проконтролируй
21 НОЯ, 10:17 В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны
14 НОЯ, 17:04 Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter