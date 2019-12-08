Российские фигуристки Косторная, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Российские фигуристки впервые в истории в Турине заняли весь пьедестал в финале Гран-при

В Турине финал Гран-при завершился абсолютным триумфом российских фигуристок: весь пьедестал заняли спортсменки из России, которые являются воспитанниками одной тренерской школы и тренируются в группе Этери Тутберидзе. Алена Косторная (247,59 балла) получила золотую медаль, а ее соотечественники Анна Щербакова (240,92 балла) и Александра Трусова (233,18 балла) заняли второе и третье места.

Отмечается, что Косторная установила новый мировой рекорд по сумме баллов в короткой программе (85,45 балла), а Трусова впервые в истории женского фигурного катания прыгнула четверной флип, пишет «Лента.ру».