Переговоры "Газпрома" и "Нафтогаза" по транзиту газа завершены

13.12.2019 22:37 Комментарии

В Вене завершились переговоры российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" по заключению нового соглашения на транзит газа через территорию Украины. Известно, что стороны пришли к предварительным договоренностям, но сам контракт еще не готов.

На встрече, посвященной дальнейшему сотрудничеству в газовой сфере присутствовали глава "Газпрома" Алексей Миллер и исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. Переговоры длились четыре часа и завершились тем, что, по словам Витренко, стороны наметили предварительные договоренности. Тем не менее, согласовать итоговый вариант нового соглашения не удалось.

В Госдуме РФ прокомментировали встречу представителей газовых компаний. По словам депутата Думы Игоря Ананских, в ходе переговоров действительно наметился прогресс, так как "Нафтогаз" смог отказаться от политизирования вопроса транзита газа и перешел к конструктивным рыночным отношениям, пишет РИА Новости.

Напомним, что срок соглашения о транзите российского газа через территорию Украины истекает 31 декабря текущего года. Российская сторона настаивает на полном двустороннем отказе от всех судебных исков, а также продлении действующего контракта на один год, до тех пор, пока Украина не имплиментирует европейское законодательство, регулирующее газовый рынок. Украина же считает такие условия неприемлемыми и требует выплаты "Газпромом" $22 млрд и заключения долгосрочного контракта, сроком на десять лет.