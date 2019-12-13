В Вене стартовал раунд переговоров России и Украины по транзиту газа

Основная тема переговоров - продление договора на транзит газа из России в Европу через территорию Украины после 2019 года

13 декабря, в пятницу, в Вене стартовали переговоры России и Украины по поводу транзита российского голубого топлива через украинскую территорию. Отмечается, что на встрече присутствуют глава "Газпрома" Алексей Миллер и руководство "Нафтогаза". Ожидается, ключевой темой переговоров станет продление договора на транзит российского газа в Европу через территорию Украины после 2019 года.

31 декабря 2019 года истекает действие контракта на транзит российского голубого топлива через украинскую территорию. Россия и Украина при участии Еврокомиссии продолжают вести консультации по газовому вопросу, однако прийти к соглашению не удалось, пишет ТАСС.