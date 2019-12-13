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Сон может увеличить риск инсульта до 85 процентов

13.12.2019 21:47
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Сон может увеличить риск инсульта до 85 процентов

Сон влияет на все аспекты вашего здоровья, от вашего настроения до памяти и упражнений.

Широко известно, что недосыпание вредно по множеству причин, но теперь новое исследование показывает, что чрезмерный сон тоже вреден. Согласно исследованию канадских ученых, регулярный сон в течение более девяти часов и длительный сон в полдень увеличивают риск инсульта.

Исследователи проанализировали продолжительность сна 31 750 человек в Китае за шесть лет. Средний возраст составлял 62 года, и исследование контролировало другие факторы риска инсульта, такие как курение, употребление алкоголя и история инсульта и других проблем с сердцем.

Респонденты, которые спали более девяти часов в сутки, имели риск инсульта на 23% выше. Те, кто часто спал в полдень дольше 90 минут, испытывали увеличение риска на 25%. А для людей, которые спали дольше девяти часов и имели полуденный сон дольше 90 минут, риск инсульта вырос до колоссальных 85%.

Исследователям неясна причина этой связи, но они отметили, что увеличение продолжительности сна также было связано с увеличением воспаления и веса, среди других факторов, которые, как известно, негативно влияют на сердце.

"Сон имеет «бимодальное распределение»", - сказала Шейла Гарленд, зарегистрированный клинический психолог и доцент в Мемориальном университете в Ньюфаундленде и Лабрадоре, Канада. "Это означает, что есть два режима сна: слишком мало и слишком много. Нехорошо спать слишком мало, но не стоит и слишком много спать".

Некоторые люди предпочитают рано вставать и рано ложиться спать, другие же предпочитают поздно ложиться и вставать позже. Эти понятия не только в наших головах. По словам Гарленд, они генетически детерминированы, и, если человек попытается работать против своей генетики, это может быть очень тяжело для организма. Вот почему люди, которые работают посменно, часто имеют больше проблем со здоровьем, чем те, кто имеет стабильный рабочий график.

"Они в основном работают против своего циркадного ритма", - говорит Гарленд. "Они бодрствуют, когда их тело действительно хочет, чтобы они спали".

Если вы беспокоитесь о том, что не можете уснуть, Гарленд рекомендует попытаться сократить продолжительность сна в течение двух недель.

"Посмотрите, действительно ли это заставляет вас чувствовать себя лучше", - сказала она. "Но это должно быть последовательным. Самым важным является то, чтобы люди имели время пробуждения, которое было бы последовательным".

Если после изменения вы не почувствуете себя по-другому или если изменить режим сна практически невозможно, Гарленд рекомендует обратиться к врачу, пишет GlobalNews.

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