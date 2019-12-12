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Занятия йогой полезны для мозга

12.12.2019 20:06
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Занятия йогой полезны для мозга

Профессор кинезиологии и общественного здравоохранения Неха Готе исследует взаимосвязь между физической активностью и конитивным старением.

Ученые на протяжении десятилетий знали, что аэробные упражнения укрепляют мозг и способствуют росту новых нейронов, но лишь немногие исследования изучали, как йога влияет на мозг. Обзор науки находит доказательства того, что йога усиливает многие из тех же структур и функций мозга, для которых полезны аэробные упражнения.

Новая работа профессора кинезиологии и общественного здравоохранения Университета Иллинойса Неха Готе и профессора психологии Университета штата Вашингтон Джессики Дамуазо посвящена 11 исследованиям взаимосвязи между практикой йоги и здоровьем мозга. В пяти исследованиях участвовали люди, не имеющие опыта в практике йоги. Они имели одно или несколько занятиях йогой в неделю в течение 10-24 недель, после чего, ученые сравнили здоровье мозга в начале и в конце вмешательства. Другие исследования измеряли различия в мозгу между людьми, которые регулярно практикуют йогу, и теми, кто ей не занимается.

В каждом из исследований использовались методы визуализации мозга, такие как МРТ, функциональная МРТ или однофотонная эмиссионная компьютерная томография. Все занимаются хатха-йогой, которая включает в себя движения тела, медитацию и дыхательные упражнения.

«Из этих 11 исследований мы определили некоторые области мозга, которые постоянно появляются, и они на удивление не сильно отличаются от того, что мы видим в исследованиях физических упражнений», - сказала профессор Готе. «Например, мы видим увеличение объема гиппокампа с практикой йоги».

По ее словам, во многих исследованиях, посвященных влиянию аэробных упражнений на мозг, со временем наблюдается увеличение размеров гиппокампа. Гиппокамп участвует в обработке памяти и, как известно, с возрастом сокращается. Это также структура, которая в первую очередь влияет на деменцию и болезнь Альцгеймера.

По словам профессора Дамуазо, хотя многие исследования носят исследовательский характер и не являются окончательными, они указывают на другие важные изменения мозга, связанные с регулярной практикой йоги. Миндалина, структура мозга, которая способствует эмоциональной регуляции, имеет тенденцию быть большей у практикующих йогу, чем у их сверстников, которые не практикуют йогу. Префронтальная кора, поясная извилина и сети мозга, также имеют тенденцию быть более крупными или более эффективными у тех, кто регулярно практикует йогу.

«Префронтальная кора головного мозга, область мозга сразу за лбом, необходима для планирования, принятия решений, многозадачности, обдумывания ваших вариантов и выбора правильного варианта», - сказала Дамуазо. «Сеть мозга - это набор областей мозга, вовлеченных в мышление о себе, планировании и памяти».

Как и миндалина, поясная извилина является частью лимбической системы, цепи структур, которые играют ключевую роль в эмоциональной регуляции, обучении и памяти.

Исследования также показывают, что изменения мозга, наблюдаемые у людей, практикующих йогу, связаны с улучшением работы когнитивных тестов или мер эмоциональной регуляции.
По словам Готе, открытие того факта, что йога может оказывать воздействие на мозг подобно аэробным упражнениям, интригует и требует дополнительного изучения.

«Йога не является аэробной по своей природе, поэтому должны быть другие механизмы, приводящие к этим изменениям мозга», - сказала она. «Пока у нас нет доказательств, чтобы определить, что это за механизмы».

Она подозревает, что усиление эмоциональной регуляции является ключом к положительному воздействию йоги на мозг. Например, по ее словам, исследования связывают стресс у людей и животных с усадкой гиппокампа и ухудшением показателей в тестах памяти.

«В одном из моих предыдущих исследований мы смотрели на то, как йога изменяет реакцию кортизола на стресс», - говорит Готе. «Мы обнаружили, что у тех, кто занимался йогой в течение восьми недель, наблюдалась ослабленная реакция кортизола на стресс, что было связано с улучшением результатов тестов принятия решений, переключения задач и внимания».

Также йога помогает людям с тревожными расстройствами или без них справляться со стрессом.

«Практика йоги помогает улучшить эмоциональную регуляцию, уменьшить стресс, беспокойство и депрессию», - сказала она. «И это, кажется, улучшает работу мозга».

Исследователи говорят, что существует необходимость в более тщательных исследованиях влияния йоги на мозг. Они рекомендуют крупные интервенционные исследования, в которых участники занимаются йогой в течение нескольких месяцев, сопоставляют группы йоги с активными контрольными группами и измеряют изменения в мозге и показатели когнитивных тестов, используя стандартные подходы, которые позволяют легко сравнивать их с другими видами упражнений, пишет EurekAlert.

«Наука указывает на то, что йога полезна для здоровой работы мозга, но нам нужны более строгие и тщательно контролируемые интервенционные исследования, чтобы подтвердить эти первоначальные результаты», - сказала Дамуазо.

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