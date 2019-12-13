Самый глубокий в мире сухопутный каньон обнаружен под Антарктическим ледником

Ученые выпустили детальную топографическую карту Антарктиды, на которой размещен самый глубокий в мире каньон, расположенный на суше.

В ходе осеннего заседания Американского геофизического союза, группа ученых Калифорнийского университета представила свою новую карту Антарктиды, на которой нанесен самый глубокий в мире каньон, расположенный на суше.

«На старых картах предлагался более мелкий каньон, но это было невозможно; чего-то не хватало», - сказал в своем заявлении Матье Морлигем, доцент Калифорнийского университета (UCI) по науке о системе Земли и ведущий автор исследования. «При сохранении массы путем объединения существующих данных радиолокационной съемки и движения льда мы знаем, сколько льда протекает через каньон, который, по нашим расчетам, достигает 3500 метров или 11 483 футов или 2,2 мили ниже уровня моря, являясь самой глубокой точкой на суше. Поскольку каньон относительно узкий, он должно быть глубоким, чтобы столько льда могло достигать побережья».

Для сравнения, согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), средняя глубина океана составляет около 12 100 футов, или 2,3 мили . Однако самая глубокая часть океана составляет около 36, 200 футов или 6,9 мили в южной части Марианского желоба в западной части Тихого океана.

В результате новых исследований в Антарктике ученые говорят, что они смогут лучше прогнозировать последствия изменения климата на континенте, пишет Foxnews.