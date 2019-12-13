Почему некоторые животные едят камни?

Человеку не рекомендуется есть камни. Однако, некоторым другим животным на самом деле нужно глотать камни, чтобы переваривать пищу. Эти маленькие камни называются гастролиты и их использование в качестве пищеварительных инструментов имеет долгую историю.

Гастролиты - слово буквально означает «камни в желудке» - чаще всего используются птицами и рептилиями, но их также можно встретить у дождевых червей, некоторых рыб, земноводных, тюленей и зубатых китов. Найденные окаменелости свидетельствуют о том, что многие травоядные динозавры также ели камни - палеонтологи знают об этом, так как находят контрольную коллекцию маленьких камней, все еще находящихся внутри окаменелой грудной клетки. Насколько ученые могут сказать, группы животных, которые в настоящее время используют их, подразделяются на две категории: животные с двумя желудками и животные, которые плавают.

Второй желудок - это специализированный, очень мускулистый желудок, прикрепленный к «истинному желудку». Птицы, например, не имеют зубов, как у нас, поэтому они глотают маленькие камни, которые попадают в желудок и помогают в измельчении растительного материала - общеизвестно, это тяжелая работа, поскольку целлюлоза, из которой состоят растительные клетки, жесткая и трудно перевариваемая кислотами желудка в одиночку. После того, как второй желудок выполнил свою работу, пища попадает обратно в истинный желудок для дальнейшего переваривания. В желудке гастролиты часто в конечном итоге становятся округлыми и гладкими, и птицы иногда извергают их, заменяя их острыми камнями.

Водоплавающие животные используют гастролиты по другой причине - или, по крайней мере, ученые так считают, так как это все еще не подтверждено. В течение долгого времени ученые считали, что животные, такие как тюлени и аллигаторы, глотают камни, чтобы регулировать их плавучесть в воде - например, морской лев может есть камни, чтобы облегчить погружение. Тем не менее, эта теория сработала бы, только если бы они проглотили много больших, тяжелых камней, которыми они не являются. За последние 30 лет появились другие идеи: возможно, животные едят их, чтобы облегчить голод или даже в качестве помощи в переваривании пищи, только без второго желудка.

Но, к сведению, людям не стоит есть камни - у нас нет подходящего "внутреннего оборудования" для этого, пишет HowStuffWorks.