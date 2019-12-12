Ученые описали неуловимую птицу лесов Борнео

В 2009 году группа орнитологов заметила крошечную серую птичку, питающуюся омелой в пологе тропического леса на Борнео. В результате птица была признана новым, неизвестным ранее науке, видом, получившим название очковый цветосос (Dicaeum dayakorum).

Представитель данного вида птиц впервые был замечен в 2009 году орнитологом Ричардом Вебстером, который в тот момент находился на подвесном мосту, протянутом между двумя огромными деревьями. Вебстер сделал удачные снимки, которые были изучены в университете Лидса (Британия). В результате орнитологи признали птицу новым, неизвестным прежде науке, видом.

Из-за сложности сбора образцов для исследований, эта птица долго оставалась без признанного научного названия. И только в 2019 году новый вид был описан специалистами из Смитсоновского национального музея естественной истории и получил научное название - «Dicaeum dayakorum».

Статья с результатами исследования биологов представлена на страницах издания Zootaxa.

Внешний вид птицы и коротенький клюв позволили исследователям предположить, что это был дятел. У птицы также имеются белые дуги «очки» над и под глазами. В результате неофициально ее назвали «очковым дятлом».

«Очковый цветосос оказался неуловимым видом для классификации, так как он предпочитает полог леса», – отметил Йоханнес Фишер, кандидат наук в Университете королевы Виктории в Веллингтоне.



Эту маленькую, крошечную птичку рост которой не превышает 5 см, действительно, очень трудно обнаружить с земли. Более того, пернатые в основном питаются омелой определенного типа, поэтому их распределение зависит от того, где и когда цветет плод.

Внимательное изучение птицы дало информацию о ее рационе и роли в лесной экосистеме. Полутрубчатый язык этих птиц, отличительный признак рода Цветоедовые, позволяет им «пить» нектар, но он также достаточно широк для потребления семян омелы.

Поскольку дятлы едят плоды омелы и рассеивают ее семена, птица и растение экологически переплетены, отмечают исследователи.

Образец ДНК Dicaeum dayakorum подтвердил, что она не только является новым для науки видом, но и генетически отличается от других дятлов цветоводов, пишет smithsonianmag.com.

«Это абсолютно новый вид, который отчетливо выделяется», - заметил ведущий исследователь Джейкоб Соусье.

Ученые отмечают, что низинные леса, где были обнаруженные Dicaeum dayakorum, постепенно исчезают из-за неустойчивых методов ведения сельского хозяйства и незаконных рубок. Они также заявляют о необходимости сохранения среды обитания многочисленных видов животных обитающих в лесах Борнео.