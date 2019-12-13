Путин назвал нынешние меры поддержки рождаемости "недостаточными"

Президент России заявил, что работа по поддержанию рождаемости в стране будет продолжена

Во время общения с работниками завода "Камаз" президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что нынешних мер по поддержанию рождаемости в стране "недостаточно". Глава государства подчеркнул, работа в этом направлении обязательно будет продолжена. Он добавил, что правительство и дальше будет совершенствовать программы поддержки рождаемости для улучшения демографической ситуации в России, пишет РИА Новости.