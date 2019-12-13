Росстат предупредил о рекордном сокращении населения России

В Росстате сообщили, что естественная убыль российского населения в 2019 году станет рекордно высокой за 11 лет

С января по октябрь 2019 года естественная убыль населения России составила 259,6 тыс. человек. Отмечается, что этот показатель станет самым высоким за 11 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы Росстата.

Ведущий научный сотрудник Института демографии Никита Мкртчян рассказал, что изменить такую ситуацию до конца текущего года не получится, потому что миграционный приток не сможет вырасти настолько, чтобы обогнать естественную убыль российского населения. Согласно данным Росстата, миграционный поток за девять месяцев 2019 года составил 193,2 тыс. человек.

Естественная убыль населения связана с сокращением рождаемости: за десять месяцев текущего года этот показатель достиг отметки 1,250 млн человек. Эксперты считают, снижение рождаемости связано с тем, что женщины впервые становятся матерями в возрасте 25-34 лет из-за чего вероятность рождения вторых и третьих детей уменьшается.

По прогнозам правительства, естественный прирост российского населения стоит ждать не раньше 2023-2024 годов.