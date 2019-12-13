Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьер-министра

Президент России выразил уверенность, что развитие отношений Москвы и Лондона будет отвечать интересам не только двух стран, но и всей Европы

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Бориса Джонсона с назначением на пост премьер-министра Великобритании. Соответствующая телеграмма размещена на портале Кремля.

Ранее, 12 декабря, на островном государстве состоялись досрочные парламентские выборы. По итогам голосования Консервативная партия существенно укрепила свои позиции. Отмечается, что лидер партии Джонсон останется на посту премьер-министра.

Путин выразил уверенность, что развитие отношений России и Великобритании будет отвечать интересам не только Москвы и Лондона, но и всей Европы. Глава российского государства пожелал Джонсону успехов в работе, а также благополучия и здоровья, пишет РИА Новости.