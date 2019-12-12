Названы регионы России, где 31 декабря объявлен выходным днем

В 12 субъектах РФ 31 декабря станет выходным днем

31 декабря станет выходным днем для жителей 12 субъектов Российской Федерации. Подчеркивается, что в этих регионах рабочий день был перенесен с 31 на 28 декабря. Соответствующая информация опубликована в Twitter ТАСС.

Уточняется, что речь идет о Карачаево-Черкесской республике, республике Крым и Хакасия, Кировской, Курганской, Ленинградской, Орловской, Псковской Самарской, Свердловской, Томской областях, а также о Ставропольском крае.

Отмечается, что 31 декабря новосибирские предприятия не будут работать, в то время как правительство Новосибирской области будет работать в этот день. Что касается Владимирской области, то здесь последний день 2019 года объявлен выходным для работников областных бюджетных организаций, а частным компаниям рекомендовано перенести рабочий день с 31 на 28 декабря.