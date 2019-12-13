В Госдуме прокомментировали снижение ключевой ставки

Анатолий Аксаков считает, что Центробанк продолжит проводить последовательное смягчение кредитно-денежной политики

Глава комитета Государственной думы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков считает, что Центробанк, исходя из инфляционных условий, мог снизить ключевую ставку больше, чем на 0,25 п.п. Он пояснил, согласно прогнозам Министерства экономического развития, инфляция в первой половине 2020 года упадет ниже 3%.

Ранее сообщалось, что ЦБ снизил ключевую ставку до 6,25% годовых.

По мнению Аксакова, Центробанк и дальше продолжит проводить планомерное смягчение кредитно-денежной политики. Дело в том, что тогда банк сможет в среднесрочной перспективе прогнозировать динамику процентных ставок на более длительный период времени. Таким образом Банк России сможет более эффективно оценить риски при кредитовании организаций и частных клиентов.

Также Аксаков отметил, что планомерная кредитно-денежная политика дает свои плоды - объем ипотечных займов растет, так как приобретение жилья в кредит становится более доступным. Он заключил, несмотря на положительную тенденцию, говорить об устойчивой динамике пока рано, пишет РИА Новости.