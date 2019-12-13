ЦБ снизил ключевую ставку до 6,25% годовых

Банк России сообщил, что замедление инфляции происходит быстрее, чем ожидалось

13 декабря, в пятницу, Центробанк на заседании Совета директоров снизил ключевую ставку до 6,25% годовых. Об этом сообщает RT со ссылкой на сайт регулятора.

Уточняется, снижение инфляции происходит быстрее, чем ожидалось. Темпы роста российской экономики в третьем квартале ускорились, но при этом пока трудно оценить их устойчивость.

В ЦБ добавили, в дальнейшем регулятор будет принимать решение о снижении ключевой ставки с января по июнь 2020 года, основываясь на базовый прогноз.