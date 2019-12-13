Россиянка Миронова заняла третье место в спринте на Кубке мира по биатлону

Российская биатлонистка Светлана Миронова завоевала бронзовую медаль в спринте на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене

Биатлонистка из России Светлана Миронова завоевала бронзовую медаль в спринте на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Отмечается, что эта медаль стала первой для российской женской сборной в текущем сезоне.

Первое место в состязаниях заняла спортсменка из Италии Доротея Вирер, а второе - норвежка Ингрид Тандревольд, пишет "Лента.ру".