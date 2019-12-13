Песков прокомментировал запуск США запрещенной ДРСМД ракеты

Дмитрий Песков заявил, сообщение об испытании ракеты подтверждает тот факт, что ДРСМД был сломан по инициативе США

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, испытание баллистической ракеты наземного базирования свидетельствует о том, что срыв Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) произошел по инициативе американской стороны.

В четверг, 12 декабря, Минобороны США провело испытание баллистической ракеты, разработка которой ранее запрещалась договором РСМД. Это соглашение утратило силу 2 августа, после того, как Вашингтон вышел из него в одностороннем порядке.

Песков отметил, Москва неоднократно говорила о том, что США ведут подготовку к нарушению этого договора. Он добавил, испытание американской ракеты подтверждает, что ДРСМД фактически утратил силу по инициативе Вашингтона, пишет ТАСС.