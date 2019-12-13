Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию о контроле над вооружением

Решение об этом было приято на фоне недавнего выхода США из ДРСМД, а также испытанием ракет, ранее запрещенных данным соглашением.

В Генассамблее ООН приняли резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, которая ранее была предложена Россией. Решение об этом было приято на фоне недавнего выхода США из ДРСМД, а также испытанием ракет, ранее запрещенных данным соглашением.

Согласно содержанию, в резолюции звучит призыв ко всем странам-участницам исполнять соглашения по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению, и делать это в полном объеме. Со своей стороны в ГА ООН подчеркнули: любые шаги, совершаемые против системы таких договоров, подрывают глобальную стабильность и наносят урон международной безопасности.