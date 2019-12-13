В ЕС приняли решение о продлении антироссийских санкций на полгода

Факт продления санкций на шесть месяцев подтвердил и глава Евросовета Шарль Мишель.

В минувший четверг лидерами стран Евросоюза было согласовано политическое решение, связанное с продлением антироссийских экономических санкций, о чем в разговоре с РИА Новости проинформировал диписточник на полях Евросовета.

«Санкции были продлены», - сообщил собеседник агентства.

Позднее в пятницу факт продления санкций на полгода подтвердил и глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, это произошло после того, как по вопросу России и Украины был заслушан доклад Франции и Германии после недавнего парижского саммита «нормандской четверки».