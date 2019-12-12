Украине предсказали дефолт

В стране уже наблюдается бюджетный кризис – и это несмотря на заявления Киева об экономических успехах.

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил об опасной ситуации, которая может привести к дефолту в стране до 2023 года, передает РИА Новости. По его словам, на Украине уже наблюдается бюджетный кризис – и это несмотря на заявления Киева об экономических успехах. В числе угроз, по словам экс-министра, числятся неисполнение бюджета, большие задолженности по заработной плате, торможение по реализации социальных программ и так далее. Суслов подчеркивает: страну ждет глубокий финансовый кризис, который и станет главной причиной дефолта.