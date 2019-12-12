Конституцию России необходимо переосмыслить

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости переосмысления Конституции РФ, причем, по его слова, к этому подталкивает сама жизнь.

В День Конституции РФ глава России Владимир Путин заявил о том, что главный закон нашей страны нуждается в переосмыслении. По словам президента России за 26 лет существования документа его, казалось бы, детально разобрали, и тем не менее, развитие жизни требует переосмысления не только некоторых положений закона, но и всего документа. Согласно информации РИА Новости, Владимир Путин заявил об этом во время встречи с судьями Конституционного суда.

"Интерпретация, толкование как отдельных его положений, так и документа в целом, – это процесс непрерывный, тем более, что сама жизнь, ее развитие требует все нового и нового осмысления Конституции", – подчеркнул Владимир Путин.

Ранее, Владимир Путин уже намекал на возможность переосмысления Конституции, заявляя, что документ не может оставаться неизменным, он является "развивающимся организмом", пишет РБК.