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Многие россияне стали хуже питаться

12.12.2019 22:34
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Многие россияне стали хуже питаться

Росстат представил собственное исследование питания россиян в 2018 году. Согласно полученным результатам, каждая шестая семья в России недоедает.

  • 4,6% российских семей, принявших участие в исследовании Росстата, сообщили, что им недостаточно той еды, которую они имеют, и они недоедают. О проблемах сообщали в основном неполноценные и многодетные семьи, а также те семьи, в составе которых только пенсионеры. При этом 16,1% участников опроса отметили, что в настоящее время ситуация с их питанием ухудшилась.
  • 71,3% опрошенных сообщили, что ситуация с их питанием в 2018 году не изменилась, а 12% заявили об улучшении питания своих семей.
  • 51,7% составила доля российских семей, вполне довольных той едой, которая у них есть, и заявивших, что их питание является полноценным. Для сравнения, доля российских семей довольных своим питанием в 2013 году составляла 52,3%, пишет РБК.

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