Многие россияне стали хуже питаться

Росстат представил собственное исследование питания россиян в 2018 году. Согласно полученным результатам, каждая шестая семья в России недоедает.

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