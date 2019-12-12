Многие россияне стали хуже питаться
12.12.2019 22:34
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Росстат представил собственное исследование питания россиян в 2018 году. Согласно полученным результатам, каждая шестая семья в России недоедает.
- 4,6% российских семей, принявших участие в исследовании Росстата, сообщили, что им недостаточно той еды, которую они имеют, и они недоедают. О проблемах сообщали в основном неполноценные и многодетные семьи, а также те семьи, в составе которых только пенсионеры. При этом 16,1% участников опроса отметили, что в настоящее время ситуация с их питанием ухудшилась.
- 71,3% опрошенных сообщили, что ситуация с их питанием в 2018 году не изменилась, а 12% заявили об улучшении питания своих семей.
- 51,7% составила доля российских семей, вполне довольных той едой, которая у них есть, и заявивших, что их питание является полноценным. Для сравнения, доля российских семей довольных своим питанием в 2013 году составляла 52,3%, пишет РБК.
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