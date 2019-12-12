МРОТ увеличили на 850 рублей
12.12.2019 21:22
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С 1 января следующего года МРОТ составит 12 130 рублей.
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет увеличен на 850 рублей или 7,5%. Начиная с 1 января 2020 года МРОТ будет установлен в размере 12 130 руб. Соответствующий законопроект, который был подан для рассмотрения Правительством РФ, приняла Государственная дума РФ.
- Повышение МРОТ будет способствовать увеличению заработных плат порядка 3,2 млн сотрудников государственных и муниципальных учреждений, пишет РИА Новости.
- Данная инициатива потребует дополнительного выделения из федерального бюджета 20,8 млрд рублей. При этом для увеличения оплаты труда сотрудников федеральных государственных учреждений потребуется 5,8 млрд рублей, а остальные 15 млрд рублей будут распределены между сотрудниками государственных и муниципальных учреждений субъектов России.
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