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Зеленский первый раз дал интервью российским СМИ

12.12.2019 21:56
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Зеленский первый раз дал интервью российским СМИ

Российские телеканалы "Россия-1" и "Россия-24" анонсировали показ первого большого интервью президента Украины Владимира Зеленского, которое он дал российским медиа.

Во время саммита "нормандской четверки" 9 декабря в Париже, глава Украины Владимир Зеленский первый раз дал расширенное интервью российским СМИ. Информация об этом поступила от телеканала "Россия-24", который покажет интервью Зеленского в своем эфире.

"Главное, что мы все начали общаться ", - отметил Зеленский во время беседы с журналистами.

Полную версию интервью президента Украины смогут увидеть и телезрители телеканала "Россия-1". Беседа будет показана в программе "Москва. Кремль. Путин" в ближайшее воскресенье, пишет ТАСС.

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