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ТНТ снял с эфира сериал "Слуга народа" с Зеленским

12.12.2019 14:12
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ТНТ снял с эфира сериал "Слуга народа" с Зеленским

Первый сезон сериала "Слуга народа" будет доступен с 12 декабря на платформе PREMIER

Российский телеканал ТНТ снял с эфира сериал "Слуга народа", после показа трех серий картины. Отмечается, что главную роль в комедии исполнил действующий украинский президент Владимир Зеленский.

По словам представителя ТНТ, телеканал изначально планировал показать только три серии сериала "Слуга народа" с целью продвижения платной платформы PREMIER, где будет запущен весь первый сезон комедии, который будет доступен с 12 декабря. Он пояснил, что анонсирование и демонстрация первых трех серий сериала было продуманным маркетинговым ходом канала по повышению узнаваемости платформы, пишет Ведомости.

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