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Генетические «часы» предсказывают продолжительность жизни позвоночных

12.12.2019 20:46
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Генетические «часы» предсказывают продолжительность жизни позвоночных

Модель, которая использует генетические маркеры для точной оценки продолжительности жизни различных видов позвоночных, представлена ​​в исследовании в научных отчетах на этой неделе.

«Часы продолжительности жизни» просматривают 42 выбранных гена для сайтов CpG, коротких кусочков ДНК, плотность которых коррелирует с продолжительностью жизни, чтобы предсказать, как долго могут жить представители данного вида позвоночных.

Максимальную продолжительность жизни для вида сложно определить, и она может сильно различаться у разных видов. Предыдущие исследования показали, что она контролируется генами, но до сих пор не было найдено ни одного варианта гена, объясняющего эти различия.

Для построения своей модели Бенджамин Мейн из Центра морских исследований Индийского океана в Австралии и его коллеги использовали эталонные геномы 252 видов позвоночных животных с известной продолжительностью жизни, чтобы идентифицировать 42 гена, которые могут быть предикторами продолжительности жизни. Авторы обнаружили, что плотность CpG в идентифицированных генах является высокой степенью прогнозирования продолжительности жизни у позвоночных, включая вымерших видов.

Используя в качестве эталона геном африканского слона и его среднюю продолжительность жизни 65 лет, авторы использовали свою модель для оценки того, что продолжительность жизни и у шерстистого мамонта, и у слона с прямыми клыками составляет 60 лет.

Использование геномов современных и ранних людей и шимпанзе в качестве ссылок привело к оценкам продолжительности жизни денисовцев и неандертальцев около 38 лет. Авторы также показали, что их модель была в состоянии оценить продолжительность жизни долгоживущих видов, таких как черепаха острова Пинта и гренландский кит, что может быть проблематичным, поскольку эти виды часто переживают своих наблюдателей, пишет phys.org.

Полученные данные могут послужить основой для исследований в области экологии и эволюции живых и вымерших видов, защиты исчезающих видов и устойчивого рыболовства, предполагают авторы.

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