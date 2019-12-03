Общественный ткач строит самые большие в мире гнезда

На планете Земля великое множество представителей фауны, которые могут удивить человека своими повадками или способностями. Взять, к примеру, обыкновенного общественного ткача.

Эта махонькая 14-сантиметровая птица с неприметным коричневым оперением выстраивает самые громадные во всем мире гнезда высотой 2 м и длиной 8 м.

Обыкновенный общественный ткач (лат. Philetairus socius)

Сооружение, созданное пернатыми, напоминает большой стог сена. В него входит от 3 до 5 сотен отдельных гнезд. В них живут представители разных поколений.

©Dillon Marsh

Такой птичий «дом» имеет превосходную структуру. Он состоит из внутренних и внешних гнезд. Первые являются более теплыми и используются только ночью. А внешние служат местом для дневного отдыха. Они успевают остыть за ночь, и там на протяжении дня сохраняется прохлада. В них удерживается температура около +7 ºC, тогда как снаружи воздух прогревается до +33 ºC.

©Dillon Marsh​

Казалось бы, общественного ткача назвали именно так из-за его умения уживаться со своими сородичами в больших колониях. Но на самом деле животное именуют так потому, что оно способно делить свои вместительные гнезда с другими разновидностями птиц, включая красноголовых амадин, сов, пепельных синиц, райских зябликов или карликовых соколов.

Орнитологи выяснили, что порядок в птичьей колонии поддерживается с помощью угроз и принуждения. Если кто-то из ткачей не желает трудиться на благо семейства, его изгоняют.

Змеи нередко пробираются в гнезда общественных ткачей, устроенных на деревьях, часто потребляя все яйца во всех камерах большого гнезда.

©Dillon Marsh​

Где же можно повстречать птицу, принадлежащую к семейству ткачиковых и отряду воробьинообразные? В саванах Намибии, Ботсваны и ЮАР.

Примечательно и то, что ткачи умудряются сооружать свои «дома» в необычных местах. Южноамериканскому фотографу Диллону Маршу удалось запечатлеть поразительную серию снимков внушительных гнезд ткачиковых, размещенных на телефонных столбах. Фоторабота получила название «Ассимиляция».

Кстати, гнезда, построенные на опорах электричества, иногда вызывают короткое замыкание в сезон дождей и могут загореться.