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Почему нужно следить за сердцем зимой?

11.12.2019 20:50
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Почему нужно следить за сердцем зимой?

Когда приближается холодная погода, синоптики часто предупреждают вас о необходимости защитить своих питомцев или следить за дорогами. Возможно, они также должны предупредить вас о рисках для вашего сердца.

Зимняя простуда и другие сезонные факторы повышают риск сердечных приступов. Новое исследование научного сотрудника Медицинского научно-исследовательского института Хантингтона и профессором медицины в Университете Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе доктора Роберт А. Клонера выявило, что количество смертей из-за проблем с сердцем начинает расти вокруг Дня благодарения, достигает пика в начале года, а затем снижается по мере возвращения более теплой погоды.

Исследование 2015 года, над которым он работал, показало, что смертность от проблем с кровообращением, ишемической болезни сердца и сердечных приступов возрастала с понижением температуры. Каждое падение температуры на 1 градус Цельсия (это 1,8 градуса по Фаренгейту) приводило к увеличению смертности от всех причин на 0,49%. Другие исследования показали, что когда температура понижается, смертельные случаи увеличиваются.

Клонер сказал, что на это влияют многие факторы. Холод делает сужение артерий. Это может уменьшить кровоток и доставку кислорода к сердцу. Холод также имеет тенденцию увеличивать образование сгустков крови. Зима также является сезоном гриппа, и исследования показали увеличение сердечных приступов вскоре после того, как люди заболевают гриппом.

Клонер, чья работа помогла раскрыть всплеск смертности от сердечной деятельности в Рождество и Новый год, говорит, что месяцы холодной погоды также приносят праздники, которые могут утомить людей, а праздники могут стать причиной чрезмерных злоупотреблений.
Другим сезонным фактором является отсутствие солнечного света, которое может отвратить людей от физических упражнений. Дровяные камины вызывают загрязнение воздуха, которое может повредить легкие и сердце, пишет Consumer.

Также он сказал:

«Когда темно, люди склонны к депрессии. Мы знаем, что существует корреляция между эмоциональным расстройством, депрессией и сердечными заболеваниями».

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Женщины, физические упражнения и долголетие
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