Бизнес Евросоюза отреагировал на санкции США против "Северного потока - 2"

Бизнесмены ЕС считают, что санкции США вряд ли смогут помешать завершению строительства газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток"

12 декабря Ассоциация Европейского бизнеса выразила сильную озабоченность из-за намерения Вашингтона ввести санкции в отношении российских проектов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Бизнесмены Евросоюза заявили, что американские ограничительные меры вряд ли смогут помешать завершению их строительства, однако они, возможно, негативно скажутся на европейских партнерах США в 2020 году.

Ранее стало известно, что профильные комитеты палаты представителей и сената США одобрили оборонный бюджет на следующий год, который предполагает введение санкций против российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Этот документ должен поступить на подпись американскому президенту Дональду Трампу.

Отмечается, что европейский бизнес выступает против введения таких антироссийских санкций. Также в ассоциации добавили, что Европейский союз имеет полное право самостоятельно определять свои торговые отношения и энергетическую политику, подчеркнув, что никакая третья сторона не может оказывать влияние на решения ЕС, особенно путем введения санкций, пишет РИА Новости.