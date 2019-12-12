МИД РФ считает, что санкции США против "Северного потока - 2" ущемляют интересы Европы

Александр Грушко заявил, что введение санкций против проекта "Северный поток - 2" для России не стало "неожиданностью"

Замминистра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко рассказал журналистам, что введение американских санкций против газопровода "Северный поток - 2" не стало "неожиданностью" для Москвы.

В среду, 11 декабря, палата представителей Конгресса США приняла проект военного бюджета на 2020 год, который предполагает введение ограничительных мер в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Отмечается, что теперь этот документ должен одобрить Сенат Конгресса США, после чего он поступит на подпись американскому президенту Дональду Трампу.

По словам Грушко, санкции Вашингтона направлены на получение абсолютного преимущества США в газовой сфере за счет ущемления интересов стран Европы. Он добавил, что все проекты, которые российская сторона разрабатывает с европейскими партнерами, имеют коммерческое обоснование, а также усиливают экономическую безопасность Европы, пишет ТАСС.