Путин прокомментировал идею сделать 31 декабря выходным днем

10.12.2019 19:31 Комментарии

Владимир Путин признался, что для принятия решения о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем, осталось очень мало времени

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ заявил, что услышал просьбу россиян сделать 31 декабря выходным днем. Также глава государства отметил, что новогодние выходные приближаются и для принятия соответствующего решения осталось мало времени, поэтому он не знает как поступить с этим вопросом, пишет РИА Новости.