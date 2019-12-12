Forbes признал Ангелу Меркель самой влиятельной женщиной 2019 года

Ангела Меркель в девятый раз возглавила список самых влиятельных женщин мира 2019 года

Канцлер Германии Ангела Меркель, по версии американского журнала Forbes, возглавила список самых влиятельных женщин мира 2019 года. Отмечается, что она уже девятый раз подряд возглавляет этот список.

Вторую строчку в рейтинге заняла председатель Европейского центрального банка Кристина Лагард, третье место досталось спикеру палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, на четвертой строчке оказалась глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, а на пятой - президент американской автомобильной корпорации General Motors Мэри Барра, пишет ТАСС.