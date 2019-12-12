ЕС планирует продлить санкции против России

Источник сообщил, что ЕС собирается продлить экономические санкции против РФ

Лидеры стран Европейского союза планируют продлить экономические санкции в отношении Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного источника в структурах ЕС.

Собеседник агентства сообщил, что встреча руководителей Евросоюза запланирована на 12-13 декабря. Она будет посвящена результатам саммита "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина) в Париже, а также стороны заслушают доклад Франции и Германии по выполнению минских договоренностей. Источник добавил, скорее всего лидеры ЕС поддержат Украину в стремлении сохранить территориальную целостность страны и, как ожидается, экономические санкции против РФ будут продлены на новый срок, пишет РИА Новости.