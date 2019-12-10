Вашингтон заложил в оборонный бюджет санкции против «Северного потока – 2»

Суть документа состоит в защите «европейской энергетической безопасности» через санкционный режим против российских трубопроводов.

Американский конгресс предусмотрел в оборонном бюджете страны на следующий год санкции против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока», передает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ. Ранее бюджет был согласован комитетами по вооруженным делам палаты представителей и сенатом США. Для его реализации глава страны должен поставить свою подпись. Суть документа состоит в защите «европейской энергетической безопасности» через санкционный режим против российских трубопроводов. Собственно бюджетом вводятся обязанности для Пентагона, который должен будет отчитываться о мерах по сдерживанию России и Китая.