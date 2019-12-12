Курс доллара упал ниже 63 рублей

Впервые с 25 июля 2019 года американская валюта опустилась ниже 63 рублей

Курс доллара к российской валюте, согласно данным Мосбирже, опустился на 28 копеек по сравнению с уровнем предыдущих торгов и составил 62,99 рубля. Отмечается, что в последний раз американская валюта находилась ниже отметки 63 рубля 25 июля 2019 года, пишет ТАСС.

Что касается курса евро к рублю, то он снизился на 33 копейки, составив 70,12 рубля.