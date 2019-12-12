МИД ФРГ прокомментировал высылку немецких дипломатов из РФ

В МИД ФРГ считают, что решение Москвы объявить персонами нон грата двух сотрудников немецкого посольства является "неоправданным"

Российская Федерация объявила двух немецких дипломатов персонами нон грата. В Кремле пояснили, что эта ответная зеркальная мера была вынужденной. Напомним, что ранее Германия объявила двух сотрудников российского посольства персонами нон грата в связи с убийством гражданина Грузии в Берлине.

В МИД ФРГ отреагировали на высылку из Москвы немецких дипломатов: ведомство с "сожалением" приняло такое решение России, а также считает его "неоправданным". Также МИД Германии заявило, что Берлин ожидает от российской стороны активного участия в расследовании преступления об убийстве гражданина Грузии, пишет ТАСС.