Верховная рада продлила закон об особом статусе Донбасса

Закон об особом статусе Донбасса должен подписать президент Украины Владимир Зеленский, он вступит в силу после официального обнародования

12 декабря Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей до 31 декабря 2020 года. Подобную инициативу поддержали 320 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Отмечается, что соответствующий документ должен подписать президент Украины Владимир Зеленский, он вступит в силу после официального обнародования.

Закон об особом статусе Донбасса был принят в 2014 году. Сейчас он действует на временной основе, поэтому требует ежегодного продления. В последний раз документ продлевался осенью 2018 года, пишет РИА Новости.