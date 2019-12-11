В Верховную раду внесли закон о продлении особого статуса Донбасса

Верховная рада Украины предлагает продлить действие закона об особом статусе Донбассе еще на один год

В Верховную раду Украины внесли законопроект, который предполагает продление особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей 31 декабря 2020 года. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.

Отмечается, что закон об особом статусе Донбасса существует с 2014 года. Осенью 2018 года парламент Украины продлил его до 31 декабря 2019 года, пишет РИА Новости.