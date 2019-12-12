На Кубани разбился боевой вертолет Ми-28

В результате крушения погиб экипаж из двух человек.

В Краснодарском крае в ходе планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение ударный вертолет Ми-28. Как передает РИА Новости со ссылкой на собеседника из силовых структур, погиб экипаж из двух человек. Место падения вертолета обнаружено, он в разрушенном состоянии. Собеседник из Минобороны подтвердил случившееся. Уточняется, что крушение произошло неподалеку от аэродрома Кореновск около одиннадцати вечера, в сложных метеорологических условиях. Полет проходил без боекомплекта. В результате падения разрушений на земле не произошло.