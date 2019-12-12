В американском сенате США одобрен законопроект, который признает Россию «спонсором терроризма»

Сенаторы даже сформировали список, в котором обозначены страны, «поддерживающие терроризм».

Члены Международного комитета сената США поддержали законопроект, согласно которому госсекретарь обязан решить, нужно ли Российскую Федерацию объявлять спонсором терроризма. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал собеседник из пресс-службы комитета.

Сенаторы даже сформировали список, в котором обозначены страны, «поддерживающие терроризм». Это Иран, Северная Корея, Сирия и Судан. До этого в перечне были обозначены Куба, Ирак, Ливия и Южный Йемен.

Еще одна одобренная резолюция лишает главу страны Дональда Трампа права начинать процедуру выхода США из НАТО без получения одобрения со стороны членов конгресса.