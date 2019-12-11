Тысячи странных дыр обнаружены на морском дне у побережья Калифорнии

Ученые обнаружили несколько тысяч необычных отверстий на морском дне у побережья Биг-Сура в Калифорнии.

Исследователи из Научно-исследовательского института аквариумов Монтерейского залива (MBARI), изучавшие морское дно у побережья Биг-Сура, обнаружили тысячи странных дыр, точное происхождение которых пока неизвестно.

Отверстия, описанные как пятна, в среднем имеют ширину около 182 м и глубину 5 метров. Впервые почти круглые и довольно равномерно расположенные углубления были найдены в 1999 году. Однако последующие исследования, проведенные MBARI и другими организациями, выявили более 5200 подобных формирований, разбросанных по территории 800 квадратных км.

Небольшие отверстия, которые получили название микродепрессии, в среднем достигают 11 метров в ширину и 1 метр в глубину. У них более крутые стенки и они нередко вытянуты в одном направлении.

Исследователи допустили, что микродепрессии – относительно недавние образования, которые возникли из-за морских течений.

Наблюдения также показывают, что морской мусор, частично ответственен за приблизительно 4500 из 15 000 MD, и дают некоторые подсказки относительно того, как создаются MD, пишет agu.confex.com.

Мусор и морская флора и фауна заполняют часть микродепрессий у побережья Биг-Сура. Фото: © 2019 MBARI

«Причина и постоянство пятен все еще остается загадкой, но мы не находим доказательств того, что они были созданы путем выброса метана в недавнем прошлом. В целом, нужно провести много работы, чтобы понять, как эти объекты были сформированы и эта работа продолжается», – отмечают ученые

Исследователи заинтересованы в том, чтобы понять, каким образом образовались данные отверстия на морском дне, потому что район, где они были обнаружены, может быть использован в качестве площадки для создания ветровой электростанции, пишет www.foxnews.com.