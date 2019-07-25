Морские исследователи запечатлели на видео «кальмара-поросенка»

Ученым удалось запечатлеть на глубине 1 385 м под поверхностью Тихого океана весьма необычное морское существо – «кальмара-поросенка», который более походит на плод фантазии художника-мультипликатора, нежели на создание живой природы. Кадры были получены специалистами на борту исследовательского судна (E / V) Nautilus.

«Что это такое?», – можно услышать за кадром голос одного из исследователей, когда маленькое существо неожиданно появилось перед камерой.

«Это кальмар! Я думаю, что это кальмар. Это похоже на раздутого кальмара с крошечными щупальцами над глазами, выглядящими как маленькая шапочка. Я никогда не видел ничего подобного ранее», – сообщил один из ученых

Речь идет о небольшом кальмаре, который относится к роду Helicocranchia. Он обитает в Тихом и Атлантическом океанах, на глубине от 100 до 200 м. Этот вид еще мало изучен. Тело кальмара прозрачно и местами покрыто пигментными пятнами. Средний размер взрослого Helicocranchia pfefferi составляет всего 10 см. По мере взросления кальмары спускаются в мезопелагическую зону (сумеречную зону). Глубины этой зоны находятся примерно между 200 и 1 000 метров ниже поверхности океана.

«Кальмар-поросенок» имеет довольно крупную мантию и также известен своим сифоном, похожим на нос свиньи. У H. pfefferi, как и у всех головоногих, тела радикально отличаются от животных всех видов, которых мы привыкли видеть на суше. Необычное соотношение мантии и плавника-«хвостика» поросенка-кальмара, отчасти, является следствием его движения в воде. По словам ученых Nautilus, мантия кальмара заполнена аммиаком, который он использует для контроля своей плавучести.