В России будет возможно обращение в поликлинику без полиса ОМС
11.12.2019 23:00
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ФОМС разрабатывает новый сервис обслуживания пациентов в медицинских учреждениях, который позволит россиянам получать медуслуги без предъявления полиса обязательного медицинского страхования как на бумажном носителе, так и его цифровой версии.
- Новый сервис, в настоящее время разрабатываемый Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) и территориальным фондом ОМС Московской области позволит россиянам обращаться в медицинские учреждения без полиса ОМС. Данные граждан будут проверяться при предъявлении паспорта в регистратуре учреждения.
- Новшество не является обязательным. По словам заместителя начальника управления информационно-аналитических технологий Федерального фонда ОМС Виктора Журавлёва, те медицинские организации, которые захотят внедрить у себя новый сервис, они могут обратиться в ФОМС и получить необходимое обеспечение.
- В ФОМС напомнили, что скоро в России появится новый вид полиса ОМС - его электронная версия. Тем не менее, как объяснил представитель ведомства RT, если гражданин захочет оставить свой полис на привычном для него носителе он может это сделать, не прибегая к оформлению цифровой версии документа.
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