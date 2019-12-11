В России будет возможно обращение в поликлинику без полиса ОМС

11.12.2019 23:00 Комментарии

ФОМС разрабатывает новый сервис обслуживания пациентов в медицинских учреждениях, который позволит россиянам получать медуслуги без предъявления полиса обязательного медицинского страхования как на бумажном носителе, так и его цифровой версии.

Новый сервис, в настоящее время разрабатываемый Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) и территориальным фондом ОМС Московской области позволит россиянам обращаться в медицинские учреждения без полиса ОМС. Данные граждан будут проверяться при предъявлении паспорта в регистратуре учреждения.

Новшество не является обязательным. По словам заместителя начальника управления информационно-аналитических технологий Федерального фонда ОМС Виктора Журавлёва, те медицинские организации, которые захотят внедрить у себя новый сервис, они могут обратиться в ФОМС и получить необходимое обеспечение.

В ФОМС напомнили, что скоро в России появится новый вид полиса ОМС - его электронная версия. Тем не менее, как объяснил представитель ведомства RT, если гражданин захочет оставить свой полис на привычном для него носителе он может это сделать, не прибегая к оформлению цифровой версии документа.