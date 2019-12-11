Назван самый комфортный для жизни город России

Краснодар признан наиболее комфортным для проживания городом России благодаря хорошему климату и доступному по стоимости жилью

Наиболее комфортным для проживания и доступным по стоимости жилья городом России стал Краснодар. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование института территориального развития "Урбаника".

Уточняется, что исследовании принимали участие 100 крупнейших городов Российской Федерации. Эксперты оценивали их по стоимости жилья и услуг, а также учитывали качество городской среды.

Отмечается, что Краснодар активно развивается в течение последних 10-15 лет. По словам авторов рейтинга, этот город занял первое место благодаря хорошему климату и доступному по стоимости жилью.

Также в первую пятерку по комфортности и доступности жилья, помимо Краснодара, вошли Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга. А вот Москва заняла только 52-е место из-за высокой стоимости жилья в сравнении со средней заработной платой и автомобильных пробок.