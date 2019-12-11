Грета Тунберг стала «Человеком года»
11.12.2019 21:36
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"Хорошая и добрая девочка" Грета Тунберг стала "Человеком года" по версии Time.
- Американский журнал Time присвоил очередное звание "Человек года". На этот раз титула удостоилась 16-летняя шведская активистка и климатическая защитница Грета Тунберг. По словам главного редактора журнала Эдварда Фельзенталя, решение о присвоении Грете этого почетного звания было принято потому, что она смогла возглавить мировое движение защитников климата громче всех заявив о самой большой проблеме человечества - глобальном потеплении, которая касается всех людей на планете.
"Она громче всех в этом году говорила о самой большой проблеме, стоящей перед этой планетой, появившись практически из ниоткуда и возглавив мировое движение", - сказал Фельзенталь.
- Мировую известность экоактивистка Грета Тунберг получала после выступления в ООН 23 сентября текущего года, в котором она категорично и крайне эмоционально обвинила мировых лидеров в отсутствии интереса к проблемам климата и "краже ее детства". Грета заявила, что единственное, что интересует политиков - "это деньги и сказки про экономический рост", пишет ТАСС.
- Мировые лидеры прокомментировали выступление молодой активистки. Так, президент России Владимир Путин назвал ее "хорошей и доброй девочкой" подчеркнув, что заинтересованность подростков в решении мировых проблем - это прекрасно и требует всесторонней поддержки. Однако, недопустимо использовать детей в своих целях.
"Но когда детей и подростков кто-то использует в своих интересах, это достойно только осуждения", - подчеркнул Путин.
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