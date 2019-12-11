Петросян отреагировал на слухи о женитьбе

Евгений Петросян сообщил, что не опровергает информацию о своей женитьбе, но и не подтверждает ее

Известный юморист Евгений Петросян прокомментировал в Instagram сообщения СМИ о его новом браке с молодой помощницей Татьяной Брухуновой.

Ранее информация о женитьбе Петросяна появилась на странице Instagram его помощницы. Когда на ее публикацию обратили внимание СМИ, Брухунова удалила этот пост.

Петросян заявил, что никто не имеет права вмешиваться в его личную жизнь, это "непристойно". Он назвал подобные сообщения "клеветой" и "издевательством". Также юморист добавил, что не опровергает слухи о своей женитьбе, но и не подтверждает их, пишет РИА Новости.