Женщины, физические упражнения и долголетие

Как показало новое исследование испанского ученого, женщины, которые могут активно заниматься физическими упражнениями, имеют значительно меньший риск смерти от болезней сердца, рака и других причин.

Автор исследования д-р Хесус Петейро из Университетской больницы А-Корунья, Испания, посоветовал женщинам:

«Делайте упражнения настолько, насколько вы можете. Физические упражнения защищают от смерти по любой причине».

Физические упражнения полезны для здоровья и долголетия, но информация о женщинах скудна. Женщины обычно живут дольше мужчин, поэтому для них необходимы специальные исследования. В этом исследовании изучались физическая нагрузка и функции сердца во время тренировок у женщин и их связь с выживанием. Исследование включало 4714 взрослых женщин, направленных на эхокардиографию с беговой дорожкой из-за известных или подозреваемых заболеваний коронарной артерии.

Участники шли или бегали по беговой дорожке, постепенно увеличивая интенсивность и продолжая до истощения. Пригодность была определена как максимальная рабочая нагрузка в 10 метаболических эквивалентов (МЕТ) 2, которая равна быстрому подъему на четыре лестничных пролета или очень быстрому на три пролета без остановки. Женщины, достигшие 10 МЕТ или более (хорошая физическая нагрузка), сравнивались с женщинами, которые достигли менее 10 МЕТ (плохая физическая нагрузка).

В течение медианного периода наблюдения в 4,6 года было 345 случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, 164 случая смерти от рака и 203 случая смерти от других причин. После поправки на факторы, которые могут повлиять на отношения, МЕТ были значительно связаны с более низким риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других причин.

Годовой уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний был почти в четыре раза выше у женщин с плохой, по сравнению с хорошей, физической нагрузкой (2,2% против 0,6%). Ежегодная смертность от рака удваивалась у пациенток с плохой, по сравнению с хорошей, физической нагрузкой (0,9% против 0,4%). Годовой показатель смертности от других причин был более чем в четыре раза выше среди людей с плохой физической нагрузкой по сравнению с хорошими физическими нагрузками (1,4% против 0,3%).

Доктор Петейро сказал:

«Хорошая физическая нагрузка предсказывает более низкий риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других причин».

Он отметил, что большинство участников исследования были женщины среднего возраста или старше: средний возраст составлял 64 и 80% были между 50 и 75, пишет ScienceDily.

«Результаты были одинаковыми для женщин старше 60 лет и младше 60 лет, хотя группа до 50 лет была небольшой», - сказал доктор Петейро.

Что касается визуализации сердца, исследователи оценивали функцию левого желудочка (одной из насосных камер сердца) во время теста с физической нагрузкой. Пациенты с нарушениями функции сердца во время упражнений имели более высокую вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний во время наблюдения. Функция сердца во время физических упражнений не предсказывала вероятность смерти от рака или других причин.

Доктор Петейро сказал: