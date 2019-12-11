Красота вне возраста! Москвичам дадут советы по формированию стиля

В Москве представят первое в России практическое пособие по моде и стилю для людей старшего поколения. В книге содержатся доступные и простые рекомендации известных стилистов, как формировать и изменять свой стиль.

В рамках проекта Мэра «Московское долголетие» 12 декабря в Москве пройдет презентация книги известных стилистов «Хрестоматия стиля. Красивый возраст» для представителей старшего поколения. Издание представляет уникальный комплекс, где авторы: парикмахер Дмитрий Винокуров, визажист Юрий Столяров и стилист Анастасия Чернова дают советы по уходу за волосами, подбору макияжа и одежду для мужчин и женщин зрелого возраста.

Модные эксперты стремятся помощь москвичам выглядеть современно и элегантно, учитывая не только особенности возраста, но и индивидуальные особенности человека. В работе над книгой принимали участие не профессиональные модели, а простые москвичи - участники проекта Мэра «Московское долголетие». Поэтому каждый может найти для себя тот образ, составленный стилистами, который ему наиболее подходит.

Презентация книги состоится 12 декабря в 16:00 по адресу ул. Дольская 1, с. 4 на площадке «Хлебного дома» усадьбы Царицыно. Гости смогут пообщаться с авторами проекта, принять участие в мастер-классах и получить практические советы по моде и стилю.