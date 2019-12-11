Песков прокомментировал требование ДНР, выдвинутое Киеву

Дмитрий Песков считает, что гораздо важнее то, как текст коммюнике "нормандского саммита" воспринимается на английском языке

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что гораздо важнее, как воспринимается итоговый текст коммюнике "нормандского саммита" в Париже в английском варианте, нежели чем на русском и украинском языках.

Ранее глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин обвинил киевские власти в искажении текста коммюнике саммита "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина). По его словам, все участники данной встречи договорились обсуждать все правовые вопросы особого статуса Донбасса, однако Украина сократила этот аспект до одного закона об особом статусе региона. Пушилин отметил, что правовые вопросы должны включать в себя весь комплекс соглашений и законов, в том числе и поправки в конституцию.

9 декабря в Париже завершилась встреча лидеров стран "нормандской четверки", по итогам которой стороны приняли коммюнике. В документе сказано, что минские договоренности по-прежнему остаются основой для работы в "нормандском формате". Также в нем предусмотрено, что до конца текущего года в Донбассе необходимо обеспечить режим прекращения огня, а к концу марта 2020 года в трех новых точках этого региона должно быть осуществлено разведение сил и техники, пишет РИА Новости.