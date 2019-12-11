ДНР требует от Киева публикации точного текста коммюнике "нормандского саммита" на всех языках

Сейчас точный текст коммюнике саммита "нормандской четверки" представлен только на украинском и русском языках

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин был вынужден второй раз за день обратиться к офису украинского лидера с требованием опубликовать точный текст коммюнике "нормандского саммита", который состоялся 9 декабря в Париже.

Ранее Пушилин уже сообщал о том, что на сайте главы Украины был опубликован искаженный текст коммюнике саммита "нормандской четверки". Отмечается, что глава ДНР призвал Киев разместить точный текст документа. После этого заявления на портале украинского президента появился подлинный текст коммюнике, но только на русском и украинском языках, в то время как англоязычный вариант остался в "искаженном" виде.

По мнению Пушилина, украинская сторона в очередной раз хотела уйти от ответственности, в надежде, что этого никто не заметит. Также он напомнил Киеву, что пока власти Украины не устранят "все последствия своего мошенничества" и не опубликуют правильную версию документа на всех языках, ДНР не будет выполнять решений нормандского саммита, пишет ТАСС.